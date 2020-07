Museum Villa Erckens : Künstlergruppe bringt den „Niederrheiner“ auf Vordermann

Grevenbroich Die vor der Villa Erckens stehende Skulptur heißt „Der Grevenbroicher Niederrheiner“. Das passt zum Motto des Museums, das sich der niederrheinischen Seele in all ihren Facetten widmet. Jetzt musste das Objekt gesäubert und ausgebessert werden.

„Dort passt sie hin wie die Faust aufs Auge“, sagt Schachneider. Und weil dies auch das Kultur-Team der Stadtverwaltung so gesehen habe, blieb das Kunstwerk stehen. Seit 2017 lädt „Der Grevenbroicher Niederrheiner“ mittlerweile die Besucher des Stadtparks zu einem Abstecher in die Villa Erckens ein. Weil er seitdem aber Wind und Wetter ausgesetzt war, musste er auf Vordermann gebracht werden. Das übernahm die sechsköpfige Gruppe „selbstverständlich in Eigenregie“, sagt Ursula Schachschneider.

An zwei Tagen wurde das Kunstwerk sauber gemacht, an einigen Stellen ausgebessert und mit einer neuen Lackschicht versehen, die ihr nicht frischen Glanz verleiht, sondern auch Schutz vor der Witterung gibt. „Für die nächsten Jahre ist ,Der Grevenbroicher Niederrheiner’ gesichert“, sagt die Malerin. Was Schachschneider freut: Während der Arbeit an der frischen Luft hatten die Künstler regen Kontakt zu Spaziergängern, die gar nicht wussten, was sich hinter der schweren Eichentür der Villa Erckens eigentlich befindet. „So konnten wir tüchtig Werbung für einen Besuch unseres Museums machen.“