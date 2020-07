Diakonin Iris Moll aus Grevenbroich : Schreiben befreit vom Alltagsballast

Iris Moll aus Wevelinghoven bietet im Rahmen des VHS-Sommerprogramms eine Schreibwerkstatt in der Villa Erckens an. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Grevenbroich Die Wevelinghovenerin bietet im August eine Schreibwerkstatt im Grevenbroicher Museum an. Sie nutzt dabei ihre Erfahrung als Seelsorgerin.

Den Alltagsbalast aus sich heraus schreiben und seine Gefühle und Gedanken klarer wahrnehmen – das bietet Bildungsreferentin für Poesie- und Biographiearbeit Iris Moll mit ihrer Schreibwerkstatt an vier verschiedenen Terminen im August in der Villa Erckens im Rahmen des Sommerprogramms der VHS an. Denn Moll ist überzeugt: „Schreiben befreit!“

Im Fokus steht das intuitive Schreiben im Sinne eines freien „Drauflosschreibens“ ganz ohne formale Zwänge. Entscheidend ist, dass die selbst verfassten Texte nicht bewertet werden. Denn Ziel soll nicht sein, am Ende einen perfekt durchstrukturierten und ausformulierten Text zu Papier zu bringen. Vielmehr geht es darum, seine eigenen Gefühle und Gedanken in Worte zu fassen und dadurch seine eigene Wahrnehmung zu vertiefen.

Worüber die Teilnehmer genau schreiben, ist abhängig von dem Impuls, den Moll vorgibt und der bei jedem Treffen anders ausfällt. Dafür lässt sie sich etwa aus dem Alltag, der Kunst oder auch der Natur inspirieren. Die Teilnehmer schreiben daraufhin auf, was ihnen intuitiv dazu einfällt. Textlänge und Format sind frei wählbar. Anschließend können sich die Teilnehmer beispielsweise daran versuchen, den Text in ein Gedicht zu überführen oder in einem einzigen Wort oder Satz zusammenzufassen.

„Über selbst verfasste Texte lernt man sich viel besser kennen, als über typische Fragen nach Beruf, Alter und Herkunft“, findet Moll. Die Einblicke in die Gefühls- und Gedankenwelt einer Person, die man über eigenständig verfasste Texte erhalte, ermögliche es, den Menschen so zu sehen, wie er ist und vermeide das bei vielen so verinnerlichte Schubladendenken.

Dass das freie Schreiben eine effektive Methode ist, um sich von seelischem Ballast zu befreien, hat die gebürtige Duisburgerin auch für sich selbst entdeckt: Die Erfahrungen aus ihrer jahrelangen Tätigkeit als Seelsorgerin und Traumafachberaterin, in dessen Zuge sie unter anderem auch Betroffene der Love-Parade betreute, ziehen nicht unbemerkt an ihr vorüber. Das Schreiben hilft auch ihr, solche schwierigen Erfahrungen zu verarbeiten. Ihre Weiterbildung in der Poesie- und Bibliotherapie ermöglicht es ihr nun, diese Methode an andere weiterzuvermitteln.

Dabei bezeichnet Moll ihr Leben als eine Art „lebenslanges Lernen“: Mithilfe von Weiterbildungskursen entwickelt sie sich beruflich ständig weiter: So bietet sie auch Lebensberatung und Coachings an. Weiterbildung passiert bei ihr aber vor allem auch in der Praxis: „Ich übe im Alltag“, sagt Moll. Denn allein schon im Kontakt mit anderen Menschen lerne man stetig neue Perspektiven, Handlungsoptionen und Lebensmodelle kennen. Der Glaube spielt für die Diakonin der evangelischen Kirche dabei nicht nur privat, sondern auch beruflich eine wichtige Rolle: „Ich zeige Menschen gerne auf, welche Kraft Religion hat und bin überzeugt, dass man geistliche Haltung auch üben kann.“