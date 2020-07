Kunst in Kamp-Lintfort : Skurrile Kunst im Treffpunkt Garten

Kunst in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Künstlerin Regine Kielmann entwickelt Menschen-Skulpturen. Am Wochenende präsentierte sie die staksigen Figuren im Ausstellungsgarten der Niederrhein-Gärtner. Ab Sonntag sind sie im Gewölbekeller des Klosters Kamp zu sehen.

Regine Kielmann findet Menschen spannend. Unterschiedlichste Menschen. Vor neun Jahren hat sie eine ganz eigene Technik entwickelt, um Menschen-Skulpturen zu gestalten. Seitdem kreiert sie die tollsten Charaktere und hat mit ihrer Kunst viel Erfolg. Denn die langgezogenen Gestalten haben einfach eine besondere Ausstrahlung. Dünn sind sie, denn ihr Korpus besteht aus langen Eisenstäben. Mit einer Modelliermasse werden Körper und Kopf geformt, Charakterköpfe mit teils skurill-staksigen Gliedmaßen. Mit einer Mischung aus Lack und Farbpigmenten zaubert sie den Figuren bunte Kleider und eine ausdrucksstarke Mimik. Meist mit freundlichem Gesicht, denn sie selbst sei ein freundlicher Mensch, so Kielmann.

Die Ausstellung „Skulptur trifft Natur“ am vergangenen Wochenende war für die Besucher der Landesgartenschau eine echte Bereicherung. Im Schau-Garten von Dirk Middendorf und seinen Kollegen vom Niederrhein fanden die Figuren eine passende Kulisse: Die kleineren auf einem Sockel aus Holz oder Stein und haben ihren Platz auf einem Mäuerchen gefunden. Ein shopping-süchtiges Fräulein mit verschiedenen Handtaschen an den ausgebreiteten langen Armen. Eine Diva mit knallrotem Abendkleid und ebensolchen Lippen. Eine Französin mit gestreiftem Shirt und Baskenmütze. Größere Figuren in Yoga-Posen gesellen sich zu den schlanken Gräsern oder stechen aus einem bunten Staudenbeet hervor.