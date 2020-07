Kunstsommer : Tuschmalerei lernen bei Künstlerin

Die deutsch-chinesische Künstlerin Weiqun Peper-Liu (hier mit einem eigenen Werk) leitet einen Kursus „Traditionelle chinesische Tuschmalerei“. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Im Sommerprogramm des Kunstvereins Langenfeld gibt es bis zum 27. September Kurse, Ausstellung und weitere kreative Aktionen. Die in Langenfeld wohnende Deutsch-Chinesin Weiqun Peper-Liu macht mit und andere Maler tun es ihr gleich.

Das alljährliche Sommerprogramm des Kunstvereins Langenfeld (KVL) bekommt in der Pandemie „eine ganz besondere Bedeutung“, meint Kuratorin Beate Domdey-Fehlau. „Corona hat für so manch einen die Urlaubspläne durchkreuzt. Da sind kreative Alternativen willkommen und gefragt.“ Bis einschließlich 27. September bietet der KVL unter dem Motto „Kleiner Kunst-Sommer“ Kurse, Ausstellungen und weitere kreative Aktionen.

Im zehnten Jahr wird dieses Sommerprogramm von Stadtwerken und Verbandswasserwerk gesponsert. „Das kleine Jubiläum unterstützen wir selbstverständlich gern“, betont deren Geschäftsführer Udo Jürkenbeck. Diesmal sei dem städtischen Tochterunternehmen der finanzielle Zuschuss „ein besonderes Anliegen“, so Jürkenbeck. „Denn freischaffende Künstler sind von der Coronakrise besonders betroffen, da viele Veranstaltungen ausfallen.“

KVL-Kuratorin Beate Domdey-Fehlau wirbt mit Stadtwerke-Chef Udo Jürkenbeck für den kleinen Kunst-Sommer. Foto: Kunstverein Langenfeld/Kunsetverein Langenfeld

Info Ausführliches Programm ist gratis erhältlich Was Der Kunstverein Langenfeld (KVL) bietet unter dem Titel „Kleiner Kunst-Sommer“ bis einschließlich 27. September eine Ausstellung und Workshops in seinem Kunstraum im Kulturzentrum (Hauptstraße 135) sowie weitere kreative Aktionen an. Wie Das ausführliche Programm mit allen Details zu den Angeboten liegt unter anderem im Kulturzentrum aus. Es kann auch angefordert werden beim Kunstverein Langenfeld unter: office@kunstverein-langenfeld.de oder Telefon 0163 8722 770. Wer KVL-Vorsitzender:Felix Fehlau. Kuratorin: Beate Domdey-Fehlau

Dies unterstreicht der KVL-Vorsitzende Felix Fehlau. Dank des Zuschusses habe trotz schwieriger Bedingungen das beliebte Angebot aufrecht erhalten werden können. „Es ist allerdings ein kleiner Kunstsommer geworden“, so Fehlau. „Wir mussten auf Veranstaltungen verzichten, bei denen es schwierig geworden wäre, die Corona-Schutzbestimmungen einhalten zu können.“

Geblieben sind im KVL-Programm indes Workshops, die professionell ausgebildete Künstler für Anfänger und Fortgeschrittene anbieten. Neu dabei ist am Wochenende 12./13. September ein Malkursus unter freiem Himmel. Geleitet wird er von Klaus Tenner, der unter dem Titel „Malen nach der Natur – Landschaft en plein air“ die Kursteilnehmer zum kreativen Tun nach draußen bittet. „In der Natur findet man die schönsten Motive“, so KVL-Kuratorin Domdey-Fehlau. Acrylfarbe und Leinwände sind in der Kursgebühr von 90 Euro für das Wochenende enthalten.

Bereits am 15. und 16. August (10 bis 15 Uhr) steht ein Workshop „Traditionelle chinesische Tuschmalerei“ unter der Leitung von Weiqun Peper-Liu (90 Euro; inklusive Material) an. Er passt zur Ausstellung „Zeitgenössische Kunst aus China“, die am 2. August im Kunstraum des KVL im Kulturzentrum (Hauptstraße 135) eröffnet wird. Begleitend wird dort Prof. Udo Dziersk am 3. September ab 19 Uhr einen Vortrag zu „Kunst aus China gestern und heute“ halten.

Weitere Workshops sind „Experimentelle Acrylmalerei“ mit Renate Garbe und ein keramischer Bildhauerkursus bei Elke Tenderich-Veit (29./30. August, 10-17 Uhr; 125 Euro inklusive Material und Brand).

Auch wenn corona-bedingt auf große Exkursionen verzichtet wird, bieten ein Kunstspaziergang durch die Langenfelder City (13. August, 14 Uhr) oder eine Kunst-Radtour nach Monheim (22. August, 16 Uhr) Anregung und Austausch. „Auch das ist Urlaub“, so Domdey-Fehlau, „denn man reist ja in der Auseinandersetzung mit Kunst auch in andere Gedanken-Welten.“

Schließlich lädt Alexander Beck zu einem offenen Atelier in den KVL-Kunstraum ein. Am 5. und 6. September haben interessierte Besucher Gelegenheit, dem Künstler bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.