Corona-Infizierte im Rheinland Klinikum Grevenbroich : Kreis hebt Einschränkungen für das Krankenhaus auf

Grevenbroich Der Aufnahmestopp und das Besuchsverbot im Rheinland-Klinikum Grevenbroich sind am Donnerstag Abend überraschend aufgehoben worden. Wie Kreissprecher Benjamin Josephs erklärte, habe sich die Zahl der Infizierten im Krankenhaus auf drei reduziert.

Weil acht Mitarbeiter und ein Patient des Elisabeth-Krankenhauses offensichtlich mit dem Virus infiziert waren, durften seit Montag keine Besuche mehr erfolgen, zudem gab es einen Aufnahmestopp für Chirurgie und Gynäkologie. Die Corona-Diagnosen seien aufgrund von Schnelltests gestellt worden, die unzuverlässig seien und nur in Ausnahmefällen in sensiblen Bereichen angewendet würden – „damit rasch reagiert werden kann“, argumentiert der Kreissprecher.

Die neun Betroffenen seien anschließend einem zuverlässigen Test unterzogen worden, so wie er von den Ärzten und in den Corona-Zentren angewendet wird – und der habe ein anderes Bild ergeben. „Das seit Donnerstag Abend vorliegende Ergebnis zeigt, dass lediglich drei Mitarbeiter mit dem Virus infiziert sind. Sie arbeiten nicht in Bereichen, in denen eine Ansteckung erfolgen kann. Damit können wir eine breitflächige Infektion im Grevenbroicher Krankenhaus ausschließen“, betont Benjamin Josephs. Ein Patient sei nicht betroffen gewesen.