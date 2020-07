Galerie Dielämmer in Grevenbroich : Künstler-Gruppe will Mut machen

Künstler-Gruppe will Mut machen

Galerie Dielämmer in Grevenbroich

Helga Weidenmüller ist eine von sechs Künstlern, die sich am Projekt „Nur Mut“ in der Galerie Judith Dielämmer beteiligen. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich In der Galerie Dielämmer gibt es wieder eine neue Ausstellung – in dem Kooperationsprojekt mit den Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Jüchen geht es unter der Überschrift „Nur Mut“ vor allem darum, Frauen zu ermutigen, sich und ihre Stärken zu zeigen. Die Gleichstellungsbeauftragte Ursula Schmitz lobte das Projekt, das Frauen aktivieren möchte.

Der einzige Mann, der an der Ausstellung beteiligt ist, ist Dieter Stürmann. Der Grevenbroicher zeigt auf seinen Fotos einen Mann, der über ein Seil balanciert, das über dem Atlantik in der Bretagne gespannt ist. Er beweist Mut – und dass es sich lohnt, nach einem Absturz wieder neu anzufangen.

Helga Weidenmüller ist unter anderem mit der Installation „Kunst trotz(t)“ vertreten – diese Botschaft schrieb sie auf einen Reifen, der über einem blauen Müllsack thront, wohl wissend, dass er zu groß ist, um in den Sack zu passen – eine tolle Metapher. Gudrun Lintz ist mit einem Schwarzweißfoto vertreten. Die Frau, die von hinten gezeigt wird, ist eine Krebspatientin, die den Mut hatte, sich von ihrer Perücke zu trennen. Dass die eigenen Haare wieder anfangen zu sprießen, ist ein Hoffnungsschimmer. Inge Harms zeigt Objekte wie ihren Heldenbrustschmuck oder die Quirinus-Büste.

An der Further Straße

An der Further Straße : Neuss bekommt eine „Berliner Mauer“

Janne Gronen führte in die Ausstellung ein. Sie definierte Mut als die Überwindung von Angst, Hemmungen oder Bequemlichkeit und sich einer Situation, einer besonderen Lebenslage zu stellen. Ihre diesmal kleinformatigen Malerei mit der dominierenden Farbe Rot versprüht Energie – vielleicht die Energie, der es bedarf, um mutig eine Herausforderung zu meistern. Janne Gronen ist außerdem mit einem Text vertreten. Als Gastkünstlerin stellt Janina Brauer ihre Malerei aus. Das Großformat „Trenker diaries“ ist für die Malerin ein Traumbild von zwei Skifahrern in einer unwirklich anmutenden Welt. Die „graue Wüste“, in die ein Mensch schaut, wirkt alles andere als einladend. Sie zu betreten, kostet erkennbar sehr viel Mut.