Verkehrsunfall in Grevenbroich: Grevenbroicherin prallt mit Pkw gegen einen Baum

Verkehrsunfall in Grevenbroich

Grevenbroich Feuerwehr, Polizei, Rettungswagen und Notarzt rückten am Mittwoch, 9. Januar, kurz nach 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten auf dem Hemmerdener Weg bei Wevelinghoven aus.

Nach Auskunft der Polizei am späten Mittwochnachmittag war eine Autofahrerin, die aus Richtung Hemmerden auf der Straße in Fahrtrichtung Wevelinghoven unterwegs war, aus noch unbekannter Ursache mit einem VW Golf nach links von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Auto prallte gegen einen Baum an der Straße.