Unfall in Dortmund Auto stürzt in Tümpel - zwei Menschen eingeschlossen

In Dortmund ist am Ostermontag ein PKW in einen fünf Meter tiefer gelegenen Tümpel gestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr Dortmund wurden zwei Menschen bei dem Unfall in dem Fahrzeug eingeschlossen. Der Wagen sei zuvor von der Straße abgekommen. Die beiden Insassen mussten von der Feuerwehr aus dem Auto gerettet werden. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.