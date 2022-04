Kultur in Grevenbroich : Gartenschau-Motto beschäftigt fast 80 Künstler

Grevenbroich „Die Erde heilen“ war das Motto der Gartenschau 1995. Der Kunstverein hat Künstler aus der Region dazu aufgerufen, dieses Thema mit ihren eigenen Mitteln umzusetzen. Nicht ohne Erfolg.

So viele Künstler hat das Museum wohl noch nie gleichzeitig unter einem Dach vereint: Exakt sind es 77, die ab Sonntag jeweils eines ihrer Werke in der Villa Erckens ausstellen werden. Was alle Arbeiten gemeinsam haben: Sie stehen unter dem Motto „Die Erde heilen“ – das vielen Grevenbroichern bekannt vorkommen dürfte. Es war das Leitmotiv der Landesgartenschau, die 1995 ein Millionenpublikum in die Stadt lockte.