Musik-Kabarett : In der Tonhalle gibt es eine Reise ins Wirtschaftswunder

Geldern Der Kunstverein Gelderland präsentiert die „Sweethearts“. Die Musiker entführen zusammen mit zwei Tanzpaaren in die 50er und 60er Jahre.

Wie wäre es, der Mutti am 8. Mai zu Muttertag statt Blumen oder Pralinen einen tollen musikalischen Abend in Geldern zu schenken? Der Kunstverein Gelderland lädt an diesem Sonntag zu einer besonderen Revue mit Musik und Tanz-Performance in die Tonhalle (Boeckelter Weg 2) in Geldern ein. Die quirligen Musiker der „Sweethearts“ gestalten mit ihrer „Wirtschaftswunder-Revue“ einen bunten Abend mit Sketchen, Pointen und Schlagern aus der Zeit des deutschen Wirtschaftswunders. Für den perfekten optischen Eindruck aus der Zeit der 50er und 60er Jahre sorgen die beiden Tanzpaare „The Boogies“ mit ihrem tänzerischen Schwung und im entsprechenden Outfit dieser Zeit. Nach 15 erfolgreichen Jahren und Hunderten von Darbietungen bundesweit präsentieren die „Sweethearts“ nun den zweiten Teil ihrer beliebten Musik-Revue . Mit Sketchen und Pointen beschreiben sie virtuos das optimistische Lebensgefühl einer „Nation im Backfischalter“ mit einer noch heilen Welt zwischen Teenagerträumen, Italienurlaub und Putzfimmel. Die ausgefeilten Gesangsarrangements komplettieren akustische Gitarre, Kontrabass und Percussion (Anette Praktisch, Klaus Saubermann, Martin Modern). Das ist der Originalsound von damals und zu 100 Prozent live.