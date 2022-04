Nahe McDonald‘s in Wevelinghoven : Ampel soll Unfall-Kreuzung entschärfen

An dieser Kreuzung trifft der „McDonald‘s“-Zubringer auf die Wevelinghovener Straße (K10). Die Stelle ist für Unfälle bekannt. Eine Ampel soll helfen. Foto: G. Salzburg Foto: Georg Salzburg (salz)

Wevelinghoven Bis vor zwei Jahren galt der Bereich am „McDonald‘s“-Zubringer bei Wevelinghoven als ein Unfallschwerpunkt. Seitdem ist es viermal zu Unfällen mit Verletzten gekommen, zuletzt am Montag. Dadurch rückt die Kreuzung wieder in den Fokus.