Günther Margielsky : Zwischen Kunst und Naturschutz

Meerbusch Der Osterather Künstler Günther Margielsky setzt sich für bedrohte Tierarten und die Natur ein. In seinem Garten fühlen sich Insekten wohl. Er hat sich auch schon mit Menschen gestritten, die ihre Zigaretten in die Umwelt werfen.

„Es ist mir wichtig, auf die bedrohten Tiere in freier Natur hinzuweisen“, betont Günther Margielsky. In seiner Kunst bringt er die Gefahr für Tierarten zum Ausdruck, stellt auf einer 120 x 150 Zentimeter großen Leinwand einen Eisbären an den Rand der schmelzenden Eisfläche und zeigt den Blick ins Wasser, in dem sich eines der bereits ausgestorbenen Mammuts spiegelt: „Wir haben in wenigen Jahrhunderten das kaputt gemacht, was sich in Jahrtausenden der Evolution entwickelt hat.“