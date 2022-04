Kunst-Aktion auch in Hilden und Haan : Neanderland Tatorte: Künstler öffnen ihre Ateliers

Uta Majmudar aus Haan zählt zu den bedeutendsten Glaskünstlern Deutschlands. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Mehr als 130 Künstlerinnen und Künstler aus der Region laden Neugierige am 30. April und 1. Mai in ihre Ateliers ein. Sie werden von der kreativen Vielfalt im Neanderland überrascht sein.

Von Christoph Schmidt

Ateliers sind besondere Orte und haben eine ganz besondere Magie. Sie sind Allerheiligstes, Werkstatt, Labor, Wunderkammer, Zelle – und das in der doppelten Bedeutung von Klausur und Gefängnis. Hier ringt der Künstler mit dem Werk und sich selber. Ateliers sind Orte des Gelingens und des Scheiterns.

Deshalb ist es eine ganz besondere Geste und Gelegenheit, wenn am 30. April und 1. Mai rund 130 Künstler im Kreis Mettmann ihre Werkstätten einem interessierten Publikum öffnen. Unter dem Titel „Neanderland Tatorte“ gewähren sie Einblicke in ihre Arbeit und/oder kreative Unordnung. Die Kunstschaffenden im Neanderland waren während der letzten zwei Jahre trotz der Pandemie kreativ aktiv und freuen sich darüber, ihre Werke zu zeigen und mit Kunstinteressierten ins Gespräch zu kommen.

Hans-Joachim Uthke öffnet sein Atelier am Schalbruch 37. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Info Diese „Tatorte“ dürfen Sie betreten Wann Samstag, 30. April, 14 bis 18 Uhr. Sonntag, 1. Mai, 11-18 Uhr. Wo Alle teilnehmenden Künstler im Internet unter www.neanderland-tatorte.de zu finden. Dort kann man nach dem Namen des Künstlers, nach der Stadt oder nach der Sparte suchen, für die man sich interessiert. Telefonische Auskunft sowie einen Programmfolder mit allen Informationen gibt es per Mail an tatorte@kreis-mettmann.de oder unter der Telefonnummer 02104-991199.

Dabei sind professionelle Künstler, aber auch engagierte Autodidakten oder Künstler, die sich im Privatunterricht ausgebildet haben. Zusätzlich stellen in vielen Ateliers noch Gastkünstler aus. Alle Sparten – von Malerei, Grafik und Fotografie über Skulptur und Keramik bis hin zu Textil- und Glaskunst sind vertreten.

Der Hildener Künstler Willy Bitter stellt bei Gerd von Piwkowski in Langenfeld aus. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

In Hilden beteiligen sich 19 Künstler, darunter so bekannte Namen wie Hans-Joachim Uthke, der sich über Besucher in seinem Grafik-Studio am Schalburch 37 (4. Stock) freut. Im Haus Hildener Künstler Hofstraße 6 können gleich vier Ateliers (Karin Machan, Judith Michaelis, Hildegard Skirde, Friedel W. Warhus) erkundet werden, wobei das denkmalgeschützte Gebäude schon allein eine Attraktion ist. Der Textilfabrikant Fritz Gressard (1839-1923) ließ das Fachwerkhaus im Stadtpark 1901 als Kutscherhaus für sein Pferd und seine Kutsche erbauen. Heute gestalten Künstler in den elf Ateliers ihre Kunstwerke. Im Ausstellungsraum ist gerade die sehr interessante Ausstellung „Bandbreite“ zu sehen. Und hinter dem H6 lockt ein verwunschener Skulpturengarten.

Der ebenfalls sehr bekannte Hildener Künstler Willy Bitter ist in Langenfeld zu Gast bei Gerd von Pikowski am Memelweg 7. Das Atelier an der Itter, Marktstraße 8, ist mit Ute Voets vertreten.

Wer es noch nicht kennt: Auch das private Kunst- und Kulturzentrum QQTec (Forststraße 90) ist eine Sehenswürdigkeit und mehr als einen Besuch wert und „Tatort“ von gleich vier Künstlern: Maria Cristal, Ingetraud D. Stein, Uschi Weiß und Rafael Siganschin.

In Haan öffnen zehn Künstler ihre Ateliers, darunter auch Uta Majmudar ihre Glaswerkstatt an der Mozartstraße 27. Die Haanerin zählt zu den bedeutendsten Glaskünstlern Deutschlands. Außerdem laden ein: Ingrid Diehl (Adlerstraße 41), Wolfgang Dillenberg (Bachstraße 2c; Alte Weberei Wohnung 24), Barbara Ertl-Beddig (Lindenweg 7), Renate Hunstock (Düsseler Mühle 13, im Garten), Heike Lambertz (Thunbuschstraße 8), Ursula Meyer (Am Weinberg 1), Monika Morwind (Düsselberger Straße 5a), Annette Palder (Am Grunderfeld 2) und Sabine Marie Schilling (Breslauer Straße 8).