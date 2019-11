Struktur wird neu geordnet : Sparda-Filiale in Grevenbroich schließt Mitte 2020

Grevenbroich Die Kunden müssen künftig ihre Geld-Geschäft online oder in Neuss erledigen.

Noch Mitte September freute sich der Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank West, Manfred Stevermann, öffentlich, über die hohe Kundenzufriedenheit mit seinem Haus und bezeichnete den „persönlichen Kundenkontakt“ als „Schlüssel zum Erfolg“. An der Breite Straße möchte das Institut auf diesen Erfolgsfaktor künftig offenbar verzichten. Die Grevenbroicher Filiale mit vier Mitarbeitern und vielen hundert Kunden wird Ende Juni 2020 geschlossen. Wer ab diesem Datum seine Bankgeschäfte im persönlichen Gespräch mit einem Kundenberater erledigen möchte, muss in die nächste Zweigstelle fahren; zur Krefelder Straße 62 in Neuss.

„Die Digitalisierung der Gesellschaft hat das Kundenverhalten bei Bankdienstleistungen stark verändert. Immer mehr Bankkunden nutzen intensiv das Online-Banking und andere digitale Services ihrer Finanzdienstleister.“ So klang es am 31. Oktober, als die Sparda-West ihr umfangreiches Restrukturierungsprogramm mitteilte. Auf 18 von 56 Standorten wolle man bis Ende 2022 ganz verzichten, 43 Filialen schließen, kündigte das Geldhaus an. Wie viele andere Banken auch steht es in der aktuellen Niedrigzinsphase unter einem enormen Kostendruck. Das Sparpotential wiegt schwerer als die Kundenzufriedenheit.