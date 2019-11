Grevenbroicher Facebook-Seite : Halloween-Scherz schlägt Wellen

Grevenbroich Ein Beitrag zu vermeintlichen Riesenratten sorgt in ganz Deutschland für Lacher.

Riesige Ratten, ausgebrochen aus einem Chemielabor, streifen durch Grevebroich und stellen eine Gefahr für die Bürger dar – davor warnte zumindest das „Tageblatt Grevenbroich“ in einem Facebook-Beitrag. Mehrere der bis zu 1,5 Meter großen Tiere seien in der Erft gesichtet worden. Sie übertragen eine „gefährliche Prionerkrankung, auch schwammiges Hirnschwinden genannt“, die durch Biss übertragen werde und beim Menschen zur „Schrumpfung des Gehirngewebes“ führe, heißt es in dem Beitrag. Untermalt wird die Geschichte mit dem Bild einer der vermeintlichen Riesenratten. Was nach einer Gratwanderung zwischen Fiktion und Realität klingt, ist ein clever aufgezogener Scherz – passend zu Halloween.