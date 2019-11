Erasmus-Gymnasium Grevenbroich : Südstädterin ist Debattier-Champion

Grevenbroich Valeria Schell (17) setzte sich in Berlin im Finale eines europaweiten Debattier-Wettbewerbs erfolgreich gegen Diskussionspartner aus zehn Ländern durch. Die Schülerin traf dabei auch den Nobelpreisträger Paul M. Romer.

„Debattieren ist eine Art ausgewogener Streit“, erklärt Valeria Schell die Kunst der Argumentation. Die Schülerin aus der zwölften Stufe des Erasmus-Gymnasiums hatte schon immer eine Leidenschaft für Diskussionen, die zunächst meistens nur im Klassenraum stattfanden. Dann, vor etwa drei Jahren, rief die Erasmus-Lehrerin Zelia Donovan einen Debattier-Club ins Leben, durch den Valeria Schell ihre Argumentationsstrategien und rhetorischen Fähigkeiten ausbauen konnte. So ist die Schülerin auf die Debattier-Kultur gestoßen und mittlerweile ein richtiger Profi darin geworden. Jetzt gewann die Südstädterin die „European Youth Debating Competition“, einen europaweiten Wettbewerb, dessen Finale in Berlin ausgetragen wurde.

Die Jugend-Debattierwettbewerbe finden in mehreren europäischen Ländern statt. Wer sich dort mit seinen Argumenten behaupten kann, erreicht eine weitere Diskussionsrunde auf internationaler Ebene. So schaffte es Valeria Schell im März, im Deutschen Wettbewerb gegen etwa 200 Teilnehmer zu den Besten zu gehören und sich so für die Finalrunde in Berlin zu qualifizieren. Auch überzeugte die 17-Jährige die Jury, die aus Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft bestand. „Es war ein sehr starker Wettbewerb, da muss man zwischen persönlicher Meinung und Strategie abwägen“, sagt Valeria Schell, die in diesem Schuljahr ihr Abitur am Erasmus-Gymnasium machen wird.