Wettkampf in Grevenbroich : Drei junge Schützen werden zu Nachwuchs-Majestäten im Bezirksverband

Neuenhausen Beim schießsportlichen Wettkampf in Neuenhausen traten junge Schützen an, um sich die Majestäten-Würde im Bezirksverband Grevenbroich zu sichern. Wer es geschafft hat – und welcher Wettkampf als nächstes ansteht.

Bezirksjungschützenmeister Stefan Giesen lobte das Engagement und den Eifer der jungen Bruderschaftsmitglieder, die alle bereits vor Ausbruch der Pandemie in ihren Heimatbruderschaften in ihre jugendlichen Repräsentantenämter gestartet waren. Zugleich dankte er den Helfern sowie den Jugendbetreuern in den einzelnen Bruderschaften für deren tatkräftige Unterstützung.

Mit der Übergabe der jeweiligen Prinzenketten durch Stefan Giesen und Robert Hoppe verband der Bezirksbundesmeister gleichzeitig die Einladung an die neuen Nachwuchs-Majestäten zur Teilnahme am Jungschützentag des Diözesanverbandes Köln. Dieser findet am 14. August in Brühl statt. Hier treten alle Nachwuchs-Majestäten aus den 31 Bezirksverbänden im Wettkampf um die Würde der Diözesan-Nachwuchs-Majestäten an.