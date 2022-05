Großveranstaltung in Grevenbroich: Bislang 700 Meldungen für City-Lauf​

Grevenbroich Nach zweijähriger Pause wird es am 10. Juni eine neue Auflage der Lauf-Veranstaltung in der Innenstadt geben. Wer teilnehmen möchte, sollte beachten, dass es dieses Jahr keine Nachmeldungen gibt. Bis wann sich Interessierte wo melden können.

Die sechste Auflage des Grevenbroicher City-Laufs rückt näher: Am 10. Juni sollen nach zweijähriger Corona-Pause wieder hunderte Läufer in der Grevenbroicher Innenstadt an den Start gehen. Seit rund drei Wochen können sich Laufsport-Begeisterte anmelden. „Bisher liegen wir bei knapp 700 Meldungen“, sagt Willy Helfenstein von der SG Neukirchen-Hülchrath, der zum Organisationsteam zählt.

Was das Team um Willy Helfenstein besonders freut: In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Schul- und Kita-Anmeldungen in die Höhe geschossen. So soll beispielsweise die Gebrüder-Grimm-Grundschule in Wevelinghoven angekündigt haben, mit 120 Kindern an den Start gehen zu wollen. Auch die KGS St. Martin und der Waldkindergarten Grevenbroich seien vertreten. Ziel der Veranstalter ist, nicht nur Hobbyläufer, sondern auch Kinder und Jugendliche dafür zu begeistern, sich zu bewegen.