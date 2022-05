Ausstellung in Grevenbroich : Kunstgalerie zeigt „schweren Leichtsinn“ von Stefan Fredebeul

Grevenbroich Der Grevenbroicher Künstler stellt ab Anfang Juni in der Galerie „E1“ nahe des Erasmus-Gymnasiums aus. Fredebeuls Werke sind abstrakt – und fordern den Betrachter auf, sich mit der Gegensätzlichkeit auseinanderzusetzen. Die Details zur Ausstellung.

Die Grevenbroicher Künstler der Galerie „E1 Schaufenster“ geben für die dritte Ausstellung in den Räumen „Auf der Schanze 40“ unweit des Erasmus-Gymnsiums einem Gast-Künstler die Möglichkeit, seine Arbeiten zu präsentieren. Ab dem 3. Juni sollen dort die Malereien von Stefan Fredebeul zu sehen sein, die Eröffnung der Ausstellung soll an diesem Tag um 19 Uhr stattfinden. Sie steht unter dem Titel „Schwerer Leichtsinn“, Gäste sollen sich – so viel verrät schon der Titel – mit der Gegensätzlichkeit auseinandersetzen.

Fredebeul begann seine künstlerische Laufbahn in Bonn mit Comics, Karikaturen, und Zeichnungen. Erste Ausstellungen folgten mit Collagen und Acrylbildern im Raum Köln/Bonn. Seine Magisterarbeit über Thomas Bernhard deutet mit dem Titel „Das Inhaltlose als Bedeutendes“ die Anfänge seiner Ausrichtung des Denkens und Malens an. Fredebeul wohnte und arbeitete lange Zeit in Berlin, ist heute aber in Grevenbroich zu Hause. Der Künstler wurde in den vergangenen Jahren mehrmals ausgezeichnet.