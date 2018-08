Grevenbroich: Diamanthochzeit in Neurath

Diamanthochzeit in Neurath : Auf dem Schützenfest die große Liebe gefunden

Neurath Hubert und Käthe Creutz aus Neurath feiern mit Familie und Freunden das Fest der Diamantenen Hochzeit.

Vor 60 Jahren gaben sich Käthe und Hubert Creutz vor dem Standesbeamten das Ja-Wort. Das war in Harff, dem Heimatort der Braut, der dem Braunkohleabbau zum Opfer fiel. Den kirchlichen Segen erhielten die beiden am 15. November 1958. Das Ehepaar lebt in Neurath. Dort wird am Dienstag Diamanthochzeit gefeiert.

Seit 60 Jahren ein Ehepaar: Hubert und Käthe Creutz. Foto: Tinter, Anja (ati)

Hubert Creutz (81) ist ein Neurather Urgestein. Er wuchs dort mit einer Schwester auf, absolvierte eine Ausbildung zum Baumaler bei der Frimmersdorfer Firma Baltes und war sein Leben lang dem Brauchtum und dem Schützenwesen verbunden. Beim Schützenfest in Kaster sah er seine spätere Frau Käthe zum ersten Mal und forderte sie zum Tanz auf. Zwei Jahre später wurde geheiratet.

Schon bald folgte das erste Kind: Sohn Jürgen wurde geboren. Vier Jahre später folgte Gerd, der zweite Sohn, der wie sein Bruder ganz in der Nähe der Eltern wohnt. Frisch verheiratet, wohnten Käthe und Hubert Creutz in Harff. Von dort fuhr der heute 81-Jährige jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeitsstele, bis dass die Familie in ihr Eigenheim am Äuelsberg in Neurath zog. Seit 1958 war Hubert Creutz bei der Gewerkschaft in Neurath beschäftigt, später bei der Roddergrube, wo er als Baggerführer und Anstreicher arbeitete. Danach war er Vorarbeiter bei Rheinbraun, bevor er im Alter von 58 Jahren in den Vorruhestand trat.



1952 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des Neurather Marinezuges, dem er noch passiv angehört. Auch die heute 79 Jahre alte Käthe Creutz war ein Aktivposten in Neurath. Sie leitete als Vorsitzende die Katholischen Frauengemeinschaft – und in der Karnevalszeit ging sie regelmäßig in die Bütt. In den 70er Jahren bekleidete Käthe Creutz auch das Amt der Klompenkönigin im Dorf. „Wir sind eine richtige Kirmes-Familie, denn auch unsere Söhne und Enkel sind im Bürgerschützenverein aktiv“, erzählt die rüstige Jubilarin.