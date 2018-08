Grevenbroich: Bussard landet in Neuenhausener Garten

Nach tierischer Bruchlandung in Grevenbroich

Neuenhausen Nach seinem Flug gegen eine frisch geputzte Fensterscheibe entpuppte sich ein Bussard in Neuenhausen als äußerst gesprächsbereit: Er hörte auf Oliver Heister, der ihm Wasser gab und Hilfe holte – bis der Greifvogel wieder davonflog.

Eine außergewöhnliche Geschichte kann der Neuenhausener Oliver Heister erzählen: Er sprach jetzt in seinem Garten mit einem abgestürzten Bussard, der sich – nach einem Flug gegen eine frisch geputzte Fensterscheibe wohl leicht benommen – mit dem Hausbesitzer auf seine Art „unterhielt“. Zumindest hörte er auf Heisters „Ja, komm mal her, du Armer, was hast du denn?“ – und kam fiepend tatsächlich näher.