Förderverein Stadtpark Grevenbroich organisierte Jazz-Picknick

Grevenbroich Grevenbroicher erinnern sich gerne daran, wie ihre „grüne Lunge“ zu Zeiten der Landesgartenschau ausgesehen hat. Bis 2020 soll der stark vernachlässigte Stadtpark wieder in altem Glanz erstrahlen – dafür will der Förderverein sorgen.

Verein Jeder kann ab 25 Euro Mitgliedsbeitrag beim Förderverein Stadtpark mitmachen. Ziele Der wertvolle und alte Baumbestand im Stadtpark befindet sich in einem schlechten Zustand, auch an Einfassungen von Gewässern und Beeten ist Wartungsstau zu erkennen. Der Verein will den Stadtpark auf Vordermann bringen. Infos via www.stadtpark-grevenbroich.de.

Jazz-Picknick an der Stadtparkinsel in Grevenbroich

Unter den Gästen, die den Nachmittag restlos genossen, war auch Eva Krause, die als ehemalige Leiterin der Bücherstube eine enge Bindung an den Stadtpark hat, gemeinsam mit einem befreundeten Ehepaar aus Pulheim. Im Schatten dicker Bäume hatten sie es sich bequem gemacht und speisten Frikadellen, Salat, Brot und Tomaten aus dem Garten in Pulheim. Silvia und Roland Erdmann waren schon öfter in Grevenbroich zu Besuch und können sich auch für den Stadtpark begeistern – ebenso wie für Jazz. „Mein Mann hat viel Jazz und Swing gespielt, und auch heute hören wir noch gerne Jazz“, sagte Silvia Erdmann. Eva Krause ergänzt: „Ich finde es sehr wichtig, diesen schönen Park wiederherzustellen und zu erhalten. Und es ist auch wichtig, für die Stadt Grevenbroich Werbung zu machen. Der Park ist anlässlich der Landesgartenschau wunderschön von dem Landschaftsarchitekten Georg Penker aufgewertet worden, es wäre aber schön, wenn jungen Leuten nun ein Treffpunkt geboten würde, an dem sie sich austauschen können“, regte sie an.