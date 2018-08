Grevenbroich: Haus Hartmann soll eine Heimstatt für Vereine werden

Grevenbroich Das historische Gebäude sollte künftig als „Haus der Vereine“ genutzt werden. Vorsitzender Heiner Lindgens kündigt einen entsprechenden Bürgerantrag für die nächste Ratssitzung an.

Aus Haus Hartmann könnte ein Restaurant für gehobene Ansprüche werden. Diesen Gedanken hatte Bürgermeister Klaus Krützen im Juni gegenüber unserer Redaktion formuliert. Das Soziale Bündnis Niederrhein lehnt solche Pläne ab und macht jetzt einen Gegenvorschlag: Das historische Gebäude sollte künftig als „Haus der Vereine“ genutzt werden. Vorsitzender Heiner Lindgens kündigt einen entsprechenden Bürgerantrag für die nächste Ratssitzung an.

Die Stadt hatte das in unmittelbarer Nähe zum Alten Schloss stehende Haus Hartmann in den 1970er Jahren erworben und aufwendig restauriert. Einst die „gute Stube“ Grevenbroichs, wird das Gebäude heute kaum noch für Ausstellungen und Empfänge genutzt, hin und wieder tagen dort noch Ausschüsse des Stadtrates. Hauptsächlich wird das Haus als „Trauzimmer“ für standesamtliche Hochzeiten genutzt. Paare aus dem Stadtgebiet und darüber hinaus geben sich in dem alten Gemäuer gerne das Ja-Wort.