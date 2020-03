Polizei in Grevenbroich : 35-Jähriger ist weiter vermisst

Polizei in Grevenbroich

Grevenbroich Die Suche nach Sebastian B. läuft weiter. „Wir haben Hinweise, aber keine heiße Spur“, sagte Polizeisprecherin Daniela Dässel am Montag.

(NGZ)Sebastian B. hatte am Mittwoch, 25. März, seine Wohnung in Grevenbroich verlassen und ist nicht zurückgekehrt. Aufgrund psychischer Probleme kann laut Polizei eine Eigengefährdung des 35-Jährigen nicht ausgeschlossen werden. Er ist 1,79 Meter groß, schlank, hat braune Haare und braune Augen. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, dunkelblaue Cargo-Jeans, graue Nike Sneakers und graues Basecap. Fotos von ihm können unter https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/grevenbroich-vermisste-person abgerufen werden. Hinweise an die Polizei unter 02131 3000.