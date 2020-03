Zeugen in Dinslaken gesucht : 78-Jährige tot in Bett gefunden - Mordkommission ermittelt

Dinslaken Die 78-jährige Ursula Lübeck aus Dinslaken-Hiesfeld ist tot in ihrer Wohnung am Dohlenweg gefunden worden. Eine Obduktion hat ergeben, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Duisburger Mordkommission sucht nun dringend Zeugen.

Mit einem Ersatzschlüssel gelangten die Polizisten in die Wohnung von Ursula Lübeck und fanden sie tot in ihrem Bett liegend. Die spätere Obduktion zeigte, dass sie keines natürlichen Todes gestorben war.

Befragungen der Polizei im Umfeld der Verstorbenen haben ergeben, dass die Seniorin in der Nachbarschaft bekannt war. Unter anderem weil sie regelmäßig mit ihrem Hund Sammy, einem kleinen Australian Shepherd, im Bereich des Dohlenwegs spazieren ging. Zuletzt wurde Ursula Lübeck am Mittwochabend, 18. März, gegen 18 Uhr an einem Pflanzenmarkt an der Kirchstraße gesehen.