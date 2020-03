Thomas Schäfer : Hessens Finanzminister ist tot

Thomas Schäfer am 11. März 2020 in der Staatskanzlei in Wiesbaden. Foto: dpa/Silas Stein

Wiesbaden Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer ist tot aufgefunden worden. Die Polizei Wiesbaden geht nach eigenen Angaben von Selbstmord aus. Der CDU-Politiker war als möglicher Nachfolger von Ministerpräsident Bouffier gehandelt worden.

Wie die Polizei am Abend in Wiesbaden mitteilte, wurde die Leiche des 54-jährigen Thomas Schäfer in Hochheim im Main-Taunus-Kreis an einer ICE-Strecke entdeckt. "Aufgrund der Gesamtumstände" gingen die Ermittler von einem Suizid aus, hieß es in einer Presseerklärung.