Grevenbroich macht das Sportabzeichen : Höher, schneller und weiter fürs Sportabzeichen

Grevenbroich Der Stadtsportverband organisiert am Sonntag, 8. September, seinen nunmehr 14. Aktionstag unter dem Motto „Grevenbroich macht das Sportabzeichen“. Vorsitzender Heinz-Peter Korte hofft auf eine höchstmögliche Beteiligung.

In den vergangenen Jahren waren regelmäßig 120 bis 140 Vereins- und Freizeitsportler mit von der Partie. „Das kann sich sehen lassen“, meint der Orkener.

Um 9 Uhr geht es im Schlossstadion und im Schlossbad los. Bis 13 Uhr kann dort jeder das Deutsche Sportabzeichen in den Disziplinen Leichtathletik, Langlauf, Walking und Schwimmen ablegen. Um 9.30 Uhr starten die Radfahrer zu einer 20 Kilometer langen Tour. Treffpunkt ist der Parkplatz gegenüber des Tribünenwegs nahe des Noithausener Ortseingangs. Ziel der Radler ist das Landwirtschaftsmuseum in Rommerskirchen-Sinsteden.

„Auch in diesem Jahr wird der Aktionstag wieder im Zeichen der Inklusion stehen“, sagt Korte. „Er richtet sich ausdrücklich an Menschen mit und ohne Behinderung.“ Alleine aus den Varius-Werkstätte in Hemmerden haben sich 50 Teilnehmer angemeldet. Außerdem besteht für Kinder im Alter bis zu sechs Jahren die Gelegenheit, das „Mini-Sportabzeichen“ abzulegen, als Belohnung gibt es anschließend eine Medaille. Als Schirmherr der Veranstaltung konnte Jochen Hennen gewonnen werden.

„An diesem Tag können alle Disziplinen in den Bereichen Koordination, Geschicklichkeit, Ausdauer und Kraft absolviert werden“, sagt Korte. „Entweder können alle an einem Tag geleistet werden – oder es werden die abgehakt, die man das Jahr über noch nicht geschafft hat.“ Um das Deutsche Sportabzeichen zu erwerben, muss in jeder Disziplingruppe mindestens eine Leistung in Bronze geschafft werden.

Neu: In diesem Jahr werden die Abzeichen direkt kostenlos überreicht. „In der Vergangenheit haben wir dafür 14 Tage später eine Extra-Veranstaltung organisiert, doch die war stets schlecht besucht“, begründet Heinz-Peter Korte. In der Regel sind es etwa 80 bis 90 Abzeichen, die am Aktionstag verliehen werden. Insgesamt legen pro Jahr mehr als 1000 Grevenbroicher das Deutsche Sportabzeichen ab.

Ein weiteres Novum: Erstmals wird im neuen Sportplatzgebäude des Schlossstadions der Allgemeine Fitness-Test (AFT) angeboten. Frauen und Männer ab 60 Jahren können an verschiedenen Stationen überprüfen, wie gut sie sportlich noch drauf sind – oder halt nicht. Insgesamt 15 Übungsleiter stehen dafür bereit, sie geben auch Tipps für eine sportliche Betätigung im Alter.

(wilp)