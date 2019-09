Thema der Woche : Mehr solcher Exportschlager wie der Feierabendmarkt

Grevenbroich Essen und Genuss nach Dienstschluss – die Idee ist simpel und erfolgreich. Väter des Erfolges sind wieder einmal Ehrenamtler, die immer wieder neue Impulse setzen.

Herrschen Hitze-Temperaturen, werden die Besucher mit Fächern zur temporären Abkühlung versorgt. Rund ums Schützenfest liegt ein kulinarischer Schwerpunkt als Anti-Kater-Maßnahme auf Fischspezialitäten und selbst, wenn es wie zuletzt regnet, zieht er seine Gäste an: Grevenbroichs Feierabendmarkt. In seiner vierten Saison hat das eigentlich simple Konzept, nämlich nach Dienstschluss auf dem Marktplatz bei einem Schoppen Wein sowie einem feinen Happen den Arbeitstag ausklingen zu lassen, nichts von seiner Attraktivität eingebüßt. Im Gegenteil: Die Resonanz ist so bemerkenswert, dass längst Marketing-Chefs aus Nachbarkommunen wie Jülich, Bergheim oder Bedburg das Konzept Feierabendmarkt für sich adaptiert oder kopiert haben.

Auch Jüchen möchte das After-Work-Format nutzen. Die Lorbeeren für das so oft gelobte Konzept heimst dabei weitestgehend die Stadt Grevenbroich als „Erfinder“ ein. Tatsächlich basiert der Erfolg stark auf dem Engagement der ehrenamtlich Aktiven. Dabei sind nicht nur die lokalen Mitmachenden aus ihren Food-Trucks gemeint, die sich immer mal Neues einfallen lassen.

Wie so oft ist es das sorgfältige Drumherum, das für den speziellen Wohlfühlfaktor sorgt. Fächer gegen die Hitze als Giveaways oder die Bespaßung der Jüngsten per Kinderschminken sind Beispiele So wird auch nicht etwa per Konserve mit 08/15 Musik beschallt, sondern zu jedem Termin öffnet sich die „Open Air Music Lounge“. Eingebunden auf der Fläche des Marktplatzes machen hier Musiker am Café Kultus Station, die gerade durch Europa touren und anderswo die großen Konzertsäle füllen. Dass sie hier Freikonzerte geben, ist beispielsweise dem gut sortierten Netzwerk des Café Kultus-Chefs zu verdanken.