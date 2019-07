Robert-Jungk-Gesamtschule : Schüler machen ihr Sportabzeichen

Aldekerk Ungläubige Blicke der Sportlehrkräfte waren im ersten Moment angesagt, als die Auswertung der Sportabzeichen eintraf. Die Anzahl der zu verleihenden Abzeichen fiel um einiges höher aus als im Vorfeld erwartet.

Waren es im Vorjahr noch 140 Auszeichnungen, konnte nun ein Anstieg auf 190 Urkunden verzeichnet werden. Nicht nur in den Disziplinen Sprint, Ausdauerlauf, Wurf, Weitsprung wurde emsig geübt und geschwitzt, auch in weiteren Übungen bemühte man sich um gute Leistungen. Persönliche Bestleistungen im Standweitsprung oder im Ropeskipping verhalfen dem einen oder anderen Teilnehmer zu einem „Happy End“ in Sachen Sportabzeichen. Mit diesen zusätzlichen Übungen konnten schwächere Leistungen ersetzt werden und in den Bereichen „Kraft“, „Schnelligkeit“, „Ausdauer“ und „Koordination“ doch noch ein positives Ergebnis erzielt werden. Bleibt nur noch zu erwähnen, dass in der erfolgreichsten Klasse über 75 Prozent der Mitglieder mit einem Sportabzeichen ausgezeichnet wurden und im nächsten Jahr abermals eine neue Bestmarke anvisiert wird.