Breitensport : Verband ehrt den Herrn der Sportabzeichen

Monheim Bernhard Hußmann war viele Jahre lang Prüfer – mit Leidenschaft und einem festen Blick auf die Regeln.

Er wartete dann auf Menschen, die ihr Sportabzeichen ablegen wollten, und prüfte, dass sie alle Übungen korrekt ausführten. Wie vielen er in dieser Zeit zum Sportabzeichen verhalf? Keiner weiß es so genau: „Das wird ja nicht gezählt, aber es waren eine Menge.“ Hußmann, der selbst 46 Sportabzeichen in Gold ablegte und die 50 aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht mehr erreichen konnte, gilt als strenger und unbestechlicher Prüfer. „Es ist schon mal vorgekommen, dass jemand, der am Prüfungstag nicht seine beste Leistung abrufen konnte, versucht hat, sich durchzumogeln“, erzählt Hußmann. Er ist zwar mittlerweile in Hilden zu Hause, den Sportlern in Monheim aber weiter verbunden. Sein fester Standpunkt: „Da gibt es eben klare Regeln: Wenn am Termin die 3000 Meter in der vorgegebenen Zeit nicht geschafft werden oder man beim Kugelstoßen statt einem Meter nur 98 Zentimeter schafft, dann ist das eben so. Bei einer Meisterschaft zählt schließlich auch nur das, was am Tag des Wettkampfs geleistet wird.“