„Gute Schule 2020“ in Grevenbroich : Schulen für digitale Medien fit gemacht

Grevenbroich Hintergrund & Analyse Für die Digitalisierung ihrer Schulen erhält die Stadt 3,42 Millionen Euro aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Das Ziel: Moderne Medien sollen in jedem Unterrichtsraum eingesetzt werden können. Die Arbeiten dafür laufen noch bis zum Jahr 2021.

Stand an weiterführenden Schulen Die Vernetzung und Ausstattung mit Geräten sowie die Arbeiten an der Infrastruktur in den Gebäuden sind an der Diedrich-Uhlhorn-Realschule, am Erasmus-Gymnasium sowie an der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule, Standort Parkstraße, abgeschlossen. Zudem wurde der erste von drei Bauabschnitten zur Sanierung der Turnhalle in Orken, die auch mit „Gute Schule“-Mitteln finanziert wird, fertiggestellt. An der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule wurden bereits Leitungen im Rahmen der laufenden Sanierung des Gebäudes für die Stufen fünf bis sieben verlegt. Nun steht die Vernetzung am Pascal-Gymnasium an. „Über den Sommer wurden schon einige Arbeiten erledigt“, sagt Dirk Schwarz, Leiter der Gebäudewirtschaft bei den Stadtbetrieben „Bis Ende 2019 werden die Maßnahmen am Pascal abgeschlossen sein.“ Danach folgen die übrigen Gebäude der Käthe.-Kollwitz-Gesamtschule sowie der Standort Orken der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule.