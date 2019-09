Zweite Großtagespflege in Grevenbroichs Innenstadt : Stadt startet weitere Offensive zur Betreuung von Kindern

Grevenbroich In der Schlossstadt wächst die Zahl der Kinder kontinuierlich. Damit steigt der Bedarf an Betreuungsplätzen im Bereich Kindertagesstätten und Schulkindbetreuung. „Es ist eine bleibende Herausforderung, ausreichende Plätze bereitzustellen“, formuliert Rathaussprecher Stephan Renner die Aufgabe, der die Verantwortlichen kontinuierlich begegnen.

Ein wichtiger Schritt wird nun in der Kinderbetreuung unternommen: An der Bahnstraße soll eine weitere Großtagespflege entstehen. Ausgesucht wurde schräg gegenüber des sogenannten Grünen Finanzamtes ein derzeit leer stehendes Ladenlokal im Haus Nummer 53, das etwa 85 Quadratmeter misst. „Wir stehen noch ganz am Anfang“, berichtet Stephan Renner über den Stand der Dinge. Die Gespräche mit dem Vermieter laufen, was Um- und Ausbaumaßnahmen im Sinne der gesetzlichen Richtlinien angeht. „Wir befinden uns in einem sehr frühen Stadium“, geplant ist die Inbetriebnahme für das Jahr 2020.

Ein relevantes Kriterium ist geklärt, nämlich die Trägerschaft. Hierfür konnte die Mikas gewonnen werden, ein laut Eigenbeschreibung „Dienstleistungsunternehmen im Bereich der individuellen und flexiblen Jugendhilfe“. An der Graf-Kessel-Straße betreut in der „Mikasa“ derselbe Träger bereits neun Kleinkinder in einer Großtagespflege. Auch an der neuen Adresse sollen bis zu neun Kinder in Betreuung gebracht werden. „Der Schwerpunkt liegt dabei auf den unter Dreijährigen“, berichtet Stephan Renner über die Zielsetzung. Dass mitten in der Stadt ein weiteres Objekt neben der zu errichtenden Kita an der Merkatorstraße gefunden wurde, war auch maßgeblich vom Gutachterbüro Garbe & Lexis gefordert worden.