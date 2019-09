Gilverather Gotteshaus wird 30 Jahre alt : Jägerzug baute Kapelle für den Frieden

Foto: Repro: Hans Jazyk 4 Bilder Jägerzug baute Kapelle für den Frieden.

Kapellen Das kleine Gilverather Gotteshaus wird seit 30 Jahren von ihren Erbauern, den Mitgliedern des Jägerzugs „Flotte Boschte“, gehegt und gepflegt. Zur Grundsteinlegung durften 1988 sogar Bürger aus der ehemaligen DDR ausreisen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Brose

Die Gilverather Friedenskapelle ist in Deutschland einzigartig“, erzählt Günter Pesch. Viele Grevenbroicher verbinden den Ort mit den wunderschönen Krippen, die der 71-Jährige jedes Jahr aufwendig baut. Aber auch die Geschichte der Kapelle ist beachtlich. Sie ist verbunden mit historischen Punkten wie dem Mauerfall oder der Jahrtausendwende. Am 11. September feiert das kleine Gotteshaus in Kapellen einen runden Geburtstag. Die Friedenskapelle wird 30 Jahre alt. Zeit für einen Rückblick.

Angefangen hat alles in den frühen 1980er-Jahren, als das „Gilverather Fest“ zu einer beliebten Veranstaltung wurde. „Die Modenschauen bei diesem Fest der Freude waren legendär“, erinnert sich Günter Pesch. Der Jägerzug „Flotte Boschte“ begann zu dieser Zeit damit, Spenden für den Bau einer Kapelle zu sammeln. Mithilfe dieses Geldes sowie weiteren Sponsoren und Spendern wurde das Projekt finanziert. Jedoch sollte das Gebäude etwas besonderes werden. Der Frieden auf der Welt stand von Anfang an im Vordergrund. Daher wurde das von den „Flotte Boschte“ errichtete Gebäude vor 30 Jahren als „Friedenskapelle“ eingeweiht.

Info Krippenbau und Treffen am ersten Weihnachtstag Krippenbaulegende Günter Pesch baut jedes Jahr eine Krippe für die Kapelle. Seine Sammlung aus den vergangenen 30 Jahren dürfte eine der größten im weiten Umkreis sein. Tradition Am ersten Weihnachtstag findet dieses Jahr wie jedes Jahr eine öffentliche Feier an der Friedenskapelle statt.

Die Geschichte der Kapelle ist geprägt durch die historischen Entwicklungen am Ende des kalten Krieges. „Der Mauerfall fing in Gilverath an“, erzählt Günter Pesch. Diese Behauptung hört sich zunächst einmal weit hergeholt an, sie hat jedoch ihre Berechtigung. Denn bereits 1988 durften drei Rentner aus der DDR eigens für die Grundsteinlegung der Friedenskapelle nach Gilverath reisen. Sie hatten Luftballons gefunden, die 1987 beim Gilverather Fest gestartet und mit dem Wind nach Osten geweht wurden. Bei der Einsegnung ein Jahr später waren vier DDR-Bürger dabei. „Diese Begegnungen haben uns noch einmal bestärkt, etwas für den Frieden auf der Welt zu tun“, sagt Günter Pesch.

1999 wurde die Friedenskapelle um einen Glockenturm erweitert. Die zwölf Glocken erklangen erstmalig während der Jahrtausendwende um Mitternacht. Zahlreiche Besucher hatten sich zu diesem „historischen Moment“ an der Kapelle versammelt, um gemeinsam das neue Jahrtausend zu beginnen. Laut Günter Pesch ein absoluter Gänsehaut-Moment: „Das Gefühl, als die Töne zu ,Großer Gott wir loben dich’ zum ersten Mal ertönten, war einfach unbeschreiblich“. Auch das Zusammenkommen zahlreicher Menschen am Weihnachtsfeiertag ist zur Tradition geworden. Bei einer Tasse Glühwein wird seit 1989 besinnlich gefeiert.