Grevenbroich plant neue „Begrüßungs-Tasche“ : Stadt arbeitet an Image-Broschüre

Stadt arbeitet an Image-Broschüre

Grevenbroich Das Willkommens-Angebot für Neubürger soll ab Frühjahr 2020 verbessert werden. Unter anderem in Planung: Eine Image-Broschüre über die schönen Seiten der Stadt.

Wer neu in die Stadt zieht, kann sich im Bürgerbüro nicht nur ummelden. Das Team unter der Leitung von Mathias Claußen versorgt Neu-Grevenbroicher auch mit Informationen rund um ihren gewählten Lebensmittelpunkt. Das geschieht in Form einer „Begrüßungs-Tasche“ aus Leinen, die mehrere Broschüren mit zahlreichen Orientierungshilfen enthält. Künftig soll dieses Angebot aufgepeppt werden. Aktuell in Arbeit ist eine farbig illustrierte Neubürger-Broschüre, die im ersten Quartal des nächsten Jahres erscheinen soll.