Finanzen in Grevenbroich : Stadt stellt Etat 2020 ins Internet

Grevenbroich Was gibt die Stadt Grevenbroich aus? Wieviel nimmt sie ein? Und was wird getan, damit die Kommune aus der Haushaltsaufsicht herauskommt? Der digitale Haushalt hält die Antworten auf diese Fragen bereit.

Manchmal sind die Abkürzungen unverständlich. „NKF“ ist so ein Beispiel, bei dem man erst googeln muss, dass diese drei Buchstaben für „Neues kommunales Finanzmanagement“ stehen. Anderswo stehen viel zu kleine Ziffern in schwarz auf blauen Grund – und sind dadurch kaum lesbar. Insgesamt aber ist der Haushalt 2020 nun im Internet aufrufbar – samt vielen Erläuterungen zu den Zahlen, Tabellen und Grafiken.

Bereits zum zweiten Mal in Folge präsentiert die Stadt Grevenbroich den Haushalt digital und interaktiv. Mit nur wenigen Mausklicks tauchen Interessierte ein in die Welt der Zahlen, die der Politik in Grevenbroich erst das nötige Fundament geben. Durch das digitale Angebot werden die Ergebnis- und Investitionsplanung in übersichtlicher, transparenter Form dargestellt. Dabei ist es völlig egal, ob Nutzer vor einem Handy, einem Tablet oder einem Computerbildschirm sitzen - für alle Endgeräte bekommen die Nutzer die jeweils beste Darstellung.

Kämmerin Monika Stirken-Hohmann wacht über den Haushalt, der nun für die Bürger ins Netz gestellt wurde. Foto: Stadt Grevenbroich

Mit wenigen Mausklicks werden sämtliche Ebenen des Haushaltsplans erfasst. Schaubilder, Tabellen und Diagramme geben Einblicke im Detail, ein Klick auf die Grafik öffnet Pop-up-Grafiken mit weiteren Informationen. Die Ansichten sind so gehalten, dass die zugrundeliegenden Basisdaten mittels Mauszeiger aufgerufen werden können. Zudem ist es an vielen Stellen möglich, mit einem einfachen Mausklick auf die nächsttiefere Ebene zu gelangen. Zeitliche Entwicklungen in einzelnen Bereichen werden durch Verlaufsdiagramme wiedergegeben.

Je nach Interesse können durch ein paar Klicks weitere Informationen zum umfassenden Aufgabenportfolio der Stadt Grevenbroich abgerufen werden. Zum Beispiel können dem interaktiven Haushalt der Unterhaltungsaufwand in den Tageseinrichtungen für Kinder oder Sanierungsmaßnahmen an Schulen entnommen werden.

Ampelfarben und Pfeile zeigen dabei kurzfristige Entwicklungen und langfristige Trends an, interaktive Grafiken liefern mittels Mausbewegung die jeweilige Information, wie etwa die Summe der Investitionszahlungen für Straßenbaumaßnahmen. Der interaktive Haushalt unterliegt einer laufenden Weiterentwicklung, so dass in den nächsten Jahren zusätzliche Produktinformationen (Kurzbeschreibungen, Ziele, Zielgruppen, Erläuterungen) und Kennzahlen stetig erweitert und eingepflegt werden.

Der Link: www.grevenbroich.de/rathaus-buergerservice/rathaus/haushalt/interaktiver-haushalt/

