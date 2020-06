Neue App für Mönchengladbach : Stadtpläne digital wiederbeleben

Mönchengladbach Mönchengladbach digital erkunden: Das geht mit einer App des Start-ups Yona. Am Donnerstag stellte das Unternehmen mit der Marketing Gesellschaft Mönchengladbach das Pilotprojekt vor. Wir haben die App ausprobiert.

Stellen Sie sich vor, Sie kommen am Hauptbahnhof in Mönchengladbach an und kennen sich nicht aus. Sie stehen am Europaplatz, unwissend, wo sich was in Mönchengladbach befindet. Der Griff geht in solchen Situationen zumeist zum Smartphone, einen Stadtführer verwendet hingegen kaum noch jemand. Allerdings bringt auch die Suche auf dem Smartphone nicht immer sofort Klarheit. Wie wäre es daher mit einem Stadtplan? Für viele mag das von gestern sein, das Start-up Yona möchte den ausgestellten Karten jedoch einen zeitgemäßen Nutzen geben – in Kombination mit einer App auf dem Smartphone. Funktioniert das? Wir haben es getestet.