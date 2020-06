Spiritueller Zwischenruf aus Grevenbroich : Corona und das Präventions-Paradox

Prior Bruno Robeck. Foto: Georg Salzburg (salz)

Meinung Langwaden Das Corona-Virus macht es dem Menschen nicht leicht, seine Gefährlichkeit zu sehen, meint Pater Bruno Robeck, Prior des Langwadener Zisterzienser-Klosters, in seiner wöchentlichen Kolumne.

Ende gut, alles gut“. Das klingt sehr schön. Aber was macht man, wenn man erst am Anfang steht – wie uns die Fachleute immer wieder in der gegenwärtigen Zeit versichern? Da das ersehnte gute Ende noch aussteht, könnten wir vielleicht sagen: „Anfang gut, alles gut“. Das wäre aber zu kurz gedacht, denn der beste Beginn sagt noch nichts über das kommende Ende aus.

Der gute Anfang durch die erfolgreichen Corona-Schutzmaßnahmen lässt hoffen. Er sollte jedoch nicht dazu verführen, sich schon am Ende der Pandemie zu wähnen. Die Experten nennen dieses Phänomen „Präventions-Paradox“. Wir haben so wirksame vorbeugende Arbeit gegen das Virus geleistet, dass es seine Gefährlichkeit unter uns kaum entfalten konnte. Wer nun daraus schließt, dass das Virus ungefährlich oder besiegt sei, erliegt diesem Paradox. Für ihn liefert die ausgebliebene Katastrophe den Beweis, dass alles halb so schlimm sei oder dass wir jetzt sogar schon das gute Ende erreicht hätten. Dabei wird vergessen, welchen Preis wir dafür bezahlen mussten bzw. immer noch müssen: Abstand halten, Schutzmasken tragen, intensive Hygiene.

Dieses kleine Virus macht es uns nicht leicht, seine Gefährlichkeit zu sehen. Menschlich gesprochen, scheint es geradezu, als ob es sich harmlos gebe, bis wir unvorsichtig werden, um dann richtig zuschlagen zu können. Wir müssen also mit diesem Paradox leben – auch wenn es schwerfällt.

Als Christ fällt es mir grundsätzlich leichter, mit Paradoxen zu leben. Sie sind mir aus meinem Glauben bekannt. So haben wir zum Beispiel am Sonntag das Dreifaltigkeitsfest gefeiert. Nach dem biblischen Zeugnis verehren wir den einen Gott in drei Personen. Und in Jesus Christus sehen wir gleichzeitig den einen wahren Menschen und einen wahren Gott. In seiner Menschwerdung wurde Gott arm, um uns arme Menschen reich zu machen. Auf dieser Linie weitergedacht, können wir auch menschliche Paradoxe erleben. So zeigt sich die wahre Größe eines Menschen darin, wenn er die Fähigkeit besitzt, für die Kleinen und Geringen da zu sein. Und manch einer erlebt den bewussten Verzicht als wahre Bereicherung.

Paradoxe sind uns also doch gar nicht so fremd, wie es zunächst scheinen mag. Warum soll da gerade das Präventions-Paradox nicht stimmen? Ich finde, wir sollten es nicht anzweifeln, sondern auf die vielen anderen Paradoxe schauen und noch weitere suchen. Ein solches könnte lauten: „Anfang schlecht, Ende gut“. Genauso wie es wahr ist, dass ein guter Anfang nicht der Garant für ein gutes Ende ist, genauso wahr ist auch, dass sich aus einem miserablen Start ein gutes Ende entwickeln kann. Es hängt wesentlich von uns ab und von dem, den wir als Paradox erleben: von Gott.