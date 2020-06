Schauspielkunst in Grevenbroich : Erfahrene Mimin „wird ermordet“

Elisabeth von Bodnarovicz-Romanow mit Adrian Franusic. Foto: Dieter Staniek

Barrenstein Schauspielerin Elisabeth von Bodnarovicz spielt in der neuen ZDF-Reihe „Tod am Straßenrand“ mit. Zudem unterrichtet sie jetzt auch Schauspielschüler – beispielsweise Adrian Franusic aus Köln, der jetzt bei Dreharbeiten für die RTL2-Serie „Berlin Tag und Nacht“ in der Bundeshauptstadt gewesen ist.

Für ihre neue Rolle muss die Schauspielerin Elisabeth von Bodnarovicz-Romanow so gut wie keinen Text lernen: „Ich spiele eine Leiche“, verrät sie, fügt aber sofort hinzu: „Nicht nur!“ Schon vier Mal sei der Drehauftakt für die neue ZDF-Reihe „Tod am Straßenrand“ wegen der Corona-Krise verschoben worden, doch nun werde definitiv am 26. Oktober mit den Dreharbeiten in der Nähe von Düren begonnen.

Es handele sich um ein Format, das mit „Aktenzeichen XY...ungelöst“ vergleichbar sei. Zuletzt hatte von Bodnarovicz bei einem Film mitgewirkt, der in den Tomaten-Treibhäusern in Neurath gedreht wurde.

„Diesmal werde ich umgebracht, aber ich spiele auch in Rückblickszenen viele Szenen aus meinem Leben“, erzählt Bodnarovicz, die eine Gastwirtin darstellen wird, die vor ihrer Ermordung ein spannendes Leben geführt haben wird. Die Corona-Krise versteht die 71-jährige Schauspielerin aber auch ohne eigene Engagements zu nutzen: Sie hat in Barrenstein jetzt ihre eigene kleine Schauspielschule aufgemacht und kann schon Erfolge vorweisen. Den 36-jährigen Adrian Franusic aus Köln hat sie für ein Casting vorbereitet. „Und er hat die Rolle bekommen!“, freut sich die Schauspiellehrerin. Franusic sei bereits vor Pfingsten zu Dreharbeiten für die RTL2-Serie „Berlin Tag und Nacht“ in der Bundeshauptstadt gewesen.

Als Kleindarsteller habe er schon eine gewisse Übung gehabt: „Ich habe ihm dann den letzten schauspielerischen Schliff gegeben. In der Serie spielt er einen ganz Bösen“, sagt von Bodnarovicz, die selbst als junge Frau die Schauspielschulen in Wien besucht hat.

Auch ihre weiteren beiden Schauspielschüler, zwei junge Männer aus Düren und Düsseldorf, seien keine blutigen Anfänger, die sie ohnehin nicht unterrichten wolle, wie von Bodnarovicz zugibt. Auf Castings vorzubereiten, Rollen miteinander durchzugehen, das biete sie ihren Schülern an, die sie allerdings nur bei entsprechendem Talent in ihre persönliche Obhut nehme ... und zwar „unter Corona-Bedingungen“, fügt sie schnell hinzu. Um die Corona-Auflagen einhalten zu können, „probe ich mit meinen Schülern nach Möglichkeit in meinem Garten“, berichtet sie.