Musikleben : Musikschule Hilden öffnet die Türen digital

Hilden Corona macht’s möglich: Beim Tag der offenen Tür der etwas anderen Art auf der Internet-Homepage stellen Lehrkräfte der Hildener Musikschule verschiedene Instrumente in Videobeiträgen vor.

„Wer Lust aufs Musizieren hat, sich aber noch nicht sicher ist, welches Instrument es werden soll, ist hier genau richtig.“ Mit diesen Worten begrüßt Musikschulleiterin Eva Dämmer für gewöhnlich Kinder, Eltern und weitere interessierte Bürger/innen beim jährlichen Tag der Offenen Tür. Corona-bedingt musste diese Veranstaltung in diesem Jahr leider ausfallen. Ein anderer Weg wollte also gefunden werden, um bei der Entscheidungsfindung für eines der Instrumentalfächer zu helfen. Deshalb laden Musikschulleiterin Eva Dämmer und ihre Stellvertreterin Silke Glaser ihre Gäste in diesem Jahr zu einem digitalen Besuch ein.