Aufstellungsversammlung im Grevenbroicher Schloss : Krützen ist Bürgermeisterkandidat der Grünen

Grevenbroich Die Entscheidung ist gefallen: Klaus Krützen (SPD) ist auch Bürgermeisterkandidat der Grünen. Ausschlaggebend für die Unterstützung ist unter anderem die Kehrtwende des Verwaltungschefs in Sachen der umstrittenen Landstraße 361n.

Unter dem Motto „Grevenbroich fit for future“ wollen die Grünen mit einem Team um Renate Steiner, Peter Gehrmann, Beate Schmidt-Härlen, Tobias Freitag, Rebecca Borgwardt und Dirk Schimanski in den Kommunalwahlkampf starten. Sie haben jetzt nicht nur die Liste der Kandidaten für alle 25 Wahlkreise verabschiedet, sondern sich auch in einer weiteren Frage festgelegt: Klaus Krützen (SPD) ist nun auch offiziell der Bürgermeisterkandidat der Grünen.