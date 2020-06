Vergnügen für Leser aller Altersklassen : Sommerleseclub 2020 beginnt Ende Juni

Wülfrath Die landesweit durchgeführte Ferienaktion zur Leseförderung findet Jahr für Jahr seine Fans. Als Einzelleser oder für mehrere Leute in Gruppen zusammengefasst werden Anmeldungen aller Schmöker-Freunde jetzt für den neuen Sommerleseclub angenommen.

Hintergrund und Idee des Sommerleseclubs sind, das freiwillige Leseengagement in den Ferien zu wecken und zu fördern – am liebsten nachhaltig. Bekanntermaßen ist die Leserei nicht bloß ein schönes Hobby, das in mitunter fantastische Welten entführt. Er födert auch die Sprachkompetenz. Deshalb auch die Erweiterung unter dem Motto „Kreativ, digital und kooperativ“. Anders als in der Vergangeneheit fällt die Abschlussparty diesmal Corona-bedingt, aus. Die Anmeldung zu dem Lesevergnügen ist ab Dienstag, 16. Juni, 15 Uhr, in der Wülfrather Medienwelt, Wilhelmstraße 146 möglich. Flyer mit der Anmeldekarte gibt es in der Medienwelt an der Wilhelmstraße oder online via www.sommerleseclub.de