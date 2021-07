Feuer an der Düsseldorfer Straße : Feuerwehr löscht Hallenbrand in Orken

Auch die Drehleiter war beim Hallenbrand an der Düsseldorfer Straße im Einsatz. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Orken Rund 40 Feuerwehrleute sind am Donnerstagabend nach Orken ausgerückt. Im hinteren Bereich eines Grundstücks an der Düsseldorfer Straße ist eine circa 20 Meter lange und fünf Meter breite Halle in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt.

Mehrere Bürger hatten die Leitstelle im Neusser Hammfeld alarmiert, die daraufhin gegen 19.15 Uhr neben der hauptamtlichen Wache an der Lilienthalstraße auch die Feuerwehreinheiten in Hemmerden, Wevelinghoven, Stadtmitte und Kapellen in Marsch setzte.

In der Halle waren Baustoffe und Altholz gelagert, außerdem befanden sich darin zwei Gabelstapler. Als die Feuerwehr eintraf, war das Dach bereits zu einem Drittel durchgebrannt, die Flammen schlugen hoch. Mit mehreren Strahlrohren, unter anderem von der Drehleiter aus, wurden die Flammen in Orken bekämpft.