Seniorenheim in Grevenbroich : Lindenhof-Bewohner kümmern sich um gefiederte Feriengäste

Iris Baldus (r.) und Sevilay Hermes (mit Huhn) freuen sich, dass die Hühner die Bewohner des Hauses aktivieren. Foto: Rheinland Klinikum / S. Niemöhlmann

Grevenbroich Direkt an dem Seniorenhaus sind jetzt Hühner in einem Gehege untergebracht. Sie sorgen unter den Bewohnern für mächtig Gesprächsstoff. Was die Einrichtung mit dem tierischen Besuch bezweckt.