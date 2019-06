Verkehrsunfall in Grevenbroich : Dormagener nach Kollision auf der L 116 im Auto eingeklemmt

Grevenbroich Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L 116 zwischen der Rheydter Straße und dem Gierather Weg.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war gegen 21.40 Uhr ein 27 Jahre alter Dormagener mit einem BMW auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Jüchen unterwegs. Nach Auskunft der Polizei wollte der Mann mit seinem Fahrzeug wenden. Dabei kollidierte der Pkw frontal mit einem Audi, an dessen Steuer ein 27 Jahre alter Neusser saß. Beide Autos wurden schwer beschädigt. Der schwer verletzte BMW-Fahrer war im Auto eingeklemmt. Mit hydraulischem Rettungsgerät trennte die Feuerwehr das Autodach und die Beifahrertür ab, um Zugang zum Verletzten zu schaffen. Dieser wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr war laut Polizei am Dienstag nicht ausgeschlossen.