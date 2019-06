Der Wolf als Mythos und in Geschichte im Grevenbroicher Museum : Sammler Burghart Häfele und der Wolf

Der Wolf ist ein beliebtes Thema in Literatur- und Kulturgeschichte. Aus der Sammlung Burghart Haefele zeigt das Museum Villa Erckens ab Freitag Grafiken und Einzelblätter aus dem 17. bis 20. Jahrhundert. Foto: Museum Villa Erckens

Grevenbroich Auf den Wolf gekommen ist der österreichische Sammler bei Recherchen zu seiner Diplomarbeit über Kartoffeln. Seitdem ist er ein profunder Wolfskenner. Grafiken über Märchen, Mythen und Geschichten kommen jetzt ins Museum.

Seine Sammlung über Wölfe als Mythos, Märchen und Geschichte umfasst weit mehr als 100 Grafiken und Blätter. Auf das Tier ist der österreichische Sammler Burghart Häfele bei den Recherchen zu seiner Doktorarbeit gekommen. Die umfasst starke 400 Seiten, ist aber bislang unveröffentlicht. Anders als die Bildersammlung: Sie wird ab Freitag in der Villa Erckens zu sehen sein.

„Was ich mache, das mache ich richtig“, lautet die Selbstbeschreibung des 47-Jährigen. In seinem Brotberuf ist er Polizist „und zwar durch und durch“ und das seit 26 Jahren. Parallel zu seinem Beruf entschied er sich, Kunst und Ethnologie zu studieren. In seiner 2006 verfassten Diplomarbeit thematisierte er die „Geschichte der Kartoffel“ im Vorarlberg, wo er zu Hause ist – und entdeckte dabei den Wolf. „Ich bin ein verrückter Sammler“, außerdem liebt er Bücher „und so kam bei den Recherchen eins zum anderen.“

Info Blätter und Grafiken in der Villa Erckens Schau „Unter Wölfen. Mythos, Märchen und Geschichten“ wird Freitag, 14. Juni, 19.30 Uhr, eröffnet. Inhalt Die kapitolinische Wölfin, „Rotkäppchen und der Wolf“ oder Werwölfe – Grafiken und Einzelblätter aus dem 17. bis 20. Jahrhundert sind zu sehen.

„Als der Wolf mich gefasst hatte, war’s um mich geschehen“, gibt er zu. Dass „Isegrim“ jetzt wieder populär ist, liegt an seinem Wiederauftauchen in den Städten. „Aber schon Märchen und Sagen vergangener Zeiten ranken sich um ihn“, in allen Nationen, „jeder hat seine eigenen Geschichten“, weiß der Sammler viel, gründlich und kenntnisreich über Anekdotenschätze einzelner Länder zu berichten – und eben auch passende Grafiken zu zeigen.

Schon die antiken Griechen hatten den Wolf als Projektionsfläche. Der Sage nach hat der König von Arkadien im Clinch mit Götterboss Zeus gelegen. Um den König für seine Frevel zu bestrafen, wurde er in einen Wolf verwandelt. „Es scheint eine der Urängste des Menschen zu sein, nachts unterwegs von tierartigen Wesen verfolgt und verschleppt zu werden“, das sei die „optimale Plattform für Projektionen“. Wie beispielsweise der ruchlose Verräter, der natürlich irgendwie auffliegt und zur Strafe untot umhergeistert. Natürlich, so weiß der Fachmann zu berichten, ist es von dort nur noch ein hauchdünner Schritt bis zum Werwolf.

„Von der Antike bis in die Neuzeit gibt es bildhafte Ausschmückungen zu diesem weiten Themenfeld“, die schönsten Ansichten werden nun ab Freitagabend in der Villa Erckens gezeigt. „Ich werde zur Vernissage da sein“, verspricht der Österreicher. Dass die Schau in der Schlossstadt zu sehen ist, sei aber vor allem Mariele Petersen-Garborini zu verdanken. Die vormalige Kunsterzieherin am Erasmus-Gymnasium, „inzwischen eine sehr liebe Freundin“, habe „viel Herzblut“ investiert und dafür gesorgt, dass die Schau so umfänglich gestaltet wird, wie sie nun ist. Denn: Zu Jahresbeginn wurde sie bereits ausschnittweise im Kölner Wallraf-Richartz-Museum gezeigt.