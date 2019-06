Verkehrsinfrastruktur in Grevenbroich : Politiker fordern mehr Geld für Straßen

In Kapellen-Erft soll die Fahrbahndecke der Neusser Straße ab Josef-Thienen-Straße Richtung Talstraße in diesem Jahr neu gemacht werden. Foto: Valeska von Dolega

Grevenbroicch Rund eine halbe Million Euro steht 2019 für die Straßenunterhaltung bereit, mehr als sonst. Doch die Liste mit geplanten Maßnahmen ist lang. Politiker von CDU und FDP fordern mittelfristig mehr Geld für die Straßensanierung.

In den Jahren 2019 bis 2021 steht den Stadtbetrieben mehr Geld als vorher für die Unterhaltung der Straßen zur Verfügung: Zusätzliche 300.000 Euro sind jährlich im Wirtschaftsplan eingestellt. Doch auch das ist nach Einschätzung von Politikern nicht ausreichend. „Mittelfristig muss mehr Geld in die Straßensanierung fließen. Meiner Ansicht nach ist der Zustand der Straßen fast überall im Rhein-Kreis Neuss besser als in Grevenbroich“, erklärt CDU-Fraktionschef Wolfgang Kaiser. „In Zeiten fließender Steuereinnahmen müssen mehr Mittel auch in die Infrastruktur gesteckt werden.“ Das sei eine Investition für die Zukunft.

Unterstützung erhält er von Steffen Büttgenbach. „Gute Straßen tragen auch zur Sicherheit bei“, sagt der FDP-Ratsherr. Handlungsbedarf sieht er beispielsweise auf der Rübenstraße bei Kapellen, „dort steht nach Regen oft das Wasser“. Aus Sicht der Stadt dagegen sind die Straßen „überwiegend in einem guten Zustand“, erklärt Stadtsprecher Stephan Renner.

Info Zahlen zu den Straßen in Grevenbroich Städtisches Straßen- und Wegenetz: 587 Kilometer. Davon städtische Straßen Rund 300 Kilometer. Finanzmittel zur Unterhaltung der Straßen, Wege, Radwege, Brücken, Plätze und Wartehallen sowie für die Erneuerung von Fahrbahndecken 2019: Insgesamt 530.000 Euro. Davon Mittel für die Behebung von kurzfristig auftretenden Schäden, die schnell behoben werden müssen: 40.000 Euro.

Vor rund drei Jahren war im Rathaus ermittelt worden, dass sich die Herstellungskosten für die 587 Kilometer städtische Straßen und Wege auf 250 Millionen Euro summieren. Bei kontinuierlicher Erneuerung und einer Haltbarkeit von 60 Jahren müssten vier Millionen Euro im Jahr investiert werden. Zur Verfügung steht ein Bruchteil davon.

Im Bauausschuss wurde jetzt das Straßenunterhaltungsprogramm 2019 vorgestellt. Neben den zusätzlichen 300.000 Euro sind 2019 230.000 Euro für die Unterhaltung von Straßen, aber auch von Plätzen, Brücken, Radwegen, Wartehallen und anderem eingeplant. 40.000 Euro davon sind für die kurzfristige Beseitigung von Straßenschäden reserviert, etwa um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Mit weiterem Geld wurden bereits Fahrbahnen etwa auf der Wittgesgasse in Hemmerden und Tannenstraße in Neuenhausen erneuert. Das Versorgungsunternehmen GWG hatte dort Leitungen verlegt. „Wir stimmen Straßenerneuerungen mit Versorgungsträgern ab und erneuern Fahrbahnen, wenn die Straße ohnehin aufgerissen wird“, erklärt Stefan Renner. Die Unternehmen übernehmen die Kosten für die betroffenen Bereiche. „Von einer solchen Lösung profitieren beide Seiten“, erläutert Renner. Voraussichtlich ab August erneuert die Gesellschaft für Wirtschaftsdienste (GWD) Auf dem Leuchtenberg in Frimmersdorf die Kanäle, dann gibt es auch dort eine neue Fahrbahn.

Ebenfalls 2019 stehen neue Fahrbahndecken für die Neusser Straße in Kapellen zwischen Talstraße und Josef-Thienen-Straße sowie auf Teilen der Landstraße in Hemmerden an. Im Rahmen der Übertragung der Ortsdurchfahrten an Straßen.NRW hatte der Landesbetrieb diese Sanierung gefordert. „Wir hoffen, dass wir mit den Mitteln für dieses Jahr noch weitere Straßenabschnitte erneuern können“, sagt Renner. „Es gibt genügend Projekte.“ Für 2019 und folgende Jahre stehen nämlich rund 20 Straßen auf der Liste der weiteren geplanten Maßnahmen. Das reicht von Teilen der Lilienthalstraße und Otto-Hahn-Straße im Industriegebiet Ost über den Kreuzungspunkt „Auf der Schanze“ und Teilen der Linden- und Montanusstraße, des Ostwalls sowie Am Flutgraben in der Innenstadt bis hin zu Straßen in anderen Stadtteilen, etwa der Langwadener Straße oder dem Gierather Weg.