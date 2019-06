Neues Rathaus in Grevenbroich nur eingeschränkt nutzbar : Nach Gefahrguteinsatz Notbetrieb im Rathaus

Neues Rathaus in Grevenbroich nur eingeschränkt nutzbar

Grevenbroich Nach dem Gefahrgut-Einsatz am Freitag kann der evakuierte Teil des Neuen Ratshauses nur eingeschränkt wieder genutzt werden. Für den Dienstbetrieb hat die Stadt einen Notdienst eingerichtet. Das teilt Stadtsprecher Stephan Renner mit.

Der zum Marktplatz gelegene Trakt müsse erst von einem Gutachter untersucht werden. „Dabei werden Proben genommen und Luftmessungen vorgenommen, um zu klären, ob die Räume wieder unbedenklich genutzt werden können und eine Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden kann“, sagt Renner. Bei Bauarbeiten am Freitag ausgetretene Dämpfe hatten zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. Zwei Arbeiter hatten über Kopfschmerzen geklagt, 44 Menschen wurden vorsorglich untersucht. Verletzt wurden niemand. Die Arbeiten erfolgten in den Räumen, die für das „Cafe Extrablatt“ umgebaut werden. Die Stadt geht davon das, die Untersuchungen nicht vor Ende der Woche abgeschlossen sein werden. Bis dahin werde es im Dienstbetrieb zu Einschränkungen kommen. Betroffen sind die Fachbereiche Soziale Sicherung, Finanzmanagement und Revision sowie der Fachdienst Technikunterstützte Informationsverarbeitung. Das Treppenhaus und der Aufzug im neuen Rathaus sind laut Stadt bereits uneingeschränkt nutzbar.

Bürger, die in den nächsten Tagen Termine bei den betroffenen Fachbereichen wahrnehmen möchten, werden gebeten, sich an den Ausschilderungen im Gebäude zu orientieren. Per Telefon und Mail sind die Fachbereiche weiter erreichbar.