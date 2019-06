Ortsmitte in Grevenbroich-Kapellen : Umbau der Ortsmitte in der Warteschleife

Umbau der Ortsmitte in der Warteschleife

Ortsmitte in Grevenbroich-Kapellen

Kapellen Für den Platz an der Schubertstraße gibt es keine Zuschüsse. CDU drängt auf eine Planung für den Fall einer Förderung.

Die Neugestaltung der Kapellener Ortsmitte wird vorerst auf Eis gelegt, vom Tisch ist die Erneuerung des Platzes an der Schubertstraße damit aber nicht. Der Bauausschuss beauftragte die Verwaltung, die Kosten für die Erstellung einer Entwurfsplanung durch ein Büro zu ermitteln.

Vor zwei Jahren hatte die CDU ein Zwölf-Punkte-Konzept mit konkreten Vorschlägen für den Platz an der Schubertstraße in Alt-Kapellen vorgelegt. Sie möchte dort einen Treffpunkt für den Ort schaffen. Die Grünanlage und die umlaufenden Straßen sollen barrierefrei umgebaut werden. Hecken sollen verschwinden, Ziel ist eine offenere Gestaltung. Die Bäume sollen dagegen stehen bleiben. Außerdem soll die Verkehrssituation am Platz geändert werden, um riskante Wendemanöver im Bereich vor der Sparkassen-Filiale zu vermeiden.