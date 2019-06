VHS Grevenbroich : Spracherwerb in virtueller Welt

Grevenbroich VHS-Sprachkursusteilnehmer nehmen an Modellprojekt und Studie aus Köln teil.

Die Kreidezeit ist passé: VHS-Teilnehmer der Integrations- und Deutschkurse lernen jetzt in virtuellen Welten. Möglich macht das eine aus Landesmitteln geförderten Modellstudie des skip Instituts der Kölner Fresenius Hochschule. Per „Virtual Reality“ werden Vokabeln und Grammatik gelernt.

Gemütlich in der Stadtbücherei sitzend, ging es per künstlicher Intelligenz im Testlauf in verschiedene Szenarien wie beim Besuch einer Apotheke, einer Vereinssituation und einer Alltagssituation. Um die gestellten Sprachaufgaben absolvieren zu können, gibt es entsprechendes Equipment. Spektakulärstes Teil ist dabei so etwas wie eine Brille, die eine 360-Grad-Sicht ermöglicht. Außerdem gibt es mehrere Wahlmöglichkeiten bei Entscheidungsfragen und nützliche Randinformationen die mithilfe eines internen Übersetzungsprogramms abrufbar sind. „Weiterbildung erreicht so eine neue Dimension“, Elke Wowra und Thomas Wolff vom Fachbereich „Bildung und Kultur“ jedenfalls waren „begeistert von den neuen digitalen Entwicklungen für die Arbeit der Volkshochschule und der Stadtbücherei“.