Rommerskirchen : Forderung: Strukturwandel vor Ort mitentscheiden

Rommerskirchen Haupt- und Finanzausschuss diskutierte mit Sorgen über den früher als geplanten Ausstieg aus der Braunkohle.

Dass hier die Zuständigkeit in großem Umfang bei der Bezirksregierung Köln liegt, „bringt uns nicht weiter“, so Klaedtke, der in diesem Zusammenhang von einem „zahnlosen Tiger“ sprach. Aus seiner Sicht ist die (kommunal-)politische Ebene „unterrepräsentiert“, soweit es etwa die konkrete Verteilung von Zuschüssen und Fördergeldern angeht. Auch Bürgermeister Martin Mertns hat „die Sorge, dass Geld in Projekte fließt, die in Aachen stattfinden, aber nicht in Düren oder Inden, wo es gebraucht wird.“ Der städtische Rechtsamtsleiter Gregor Küpper machte deutlich, dass die in dieser Hinsicht gemachten Vorschläge „den Kommunen bislang zu wenig sind.“